ضبط 6 ساقطات وراغبى متعة يمارسون الرذيلة فى وكر دعارة بجمصة

تمكن رجال مباحث جمصة من ضبط شقة تدار للأعمال المنافية للآداب، وبداخلها ثلاث سيدات وثلاثة رجال أثناء ممارستهم الرذيلة.

وتلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السعيد عمارة، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من العقيد حسام حمزة مأمور جمصة، تفيد بأن إبراهيم م. ا. 34 سنة مقيم بمنطقة الأندلس بجمصة يدير شقته للدعارة.

داهم الشقة الرائد محمد صفوت، رئيس مباحث جمصة، والنقيبان أحمد مدكور ومحمد خليفة، وألقوا القبض على "حمام .ح”- 41 سنة ومقيم بدمياط- بحوزته أقراص منشطة و90 جنيهًا - و”هناء ر“- 34 سنة مقيمة فى بلقاس و”سمير ا. ع”- 28 سنة من قرية أم الرضا- وبحوزته شريط ترامادول و“إيمان ا. ع”- 29 سنة من قرية أم الرضا - و"أحمد م. ع”- 34 سنة من دمياط و"رانيا م. ب”27 سنة من الزرقا أثناء ممارستهم الرذيلة.

تحرر للمتهمين المحضر 22/441 جنايات جمصة لسنة 2015 واتهمت النيابة المتهم الأول بإدارة عقار لأعمال منافية للآداب وبعرض جميع المقبوض عليهم على النيابة العامة، أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.