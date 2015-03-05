خبراء المفرقعات يكشفون سلبية 4 بلاغات فى الوادى الجديد

تلقت مديرية أمن الوادى الجديد 4 بلاغات بوجود سيارات ودراجات بخارية مفخخة فى مواقع متفرقة بمدينة الخارجة وتبين أنها سلبية.

كان أول البلاغات بوجود سيارة مفخخة فى محيط مبنى المخابرات الحربية، وانتقلت قيادات المديرية وقوات الحماية المدنية وإدارتا قوات الأمن والمرور، وقسما الخارجة والأدلة الجنائية، والإسعاف، إلى موقع السيارة، وتبيــــن عــــدم وجود أى مواد متفجرة وأن السيــارة ملاكى رقم "21690 الوادى" ملك "أنور.س.م.س" مقيم مدينة الداخلة، فتحرر بالواقعة المحضر رقم 748 إدارى قسم شرطة الخارجة لسنة 2015 وإحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

وأشار البلاغ الثانى إلى وجود سيارة مفخخة فى محيط فرع أحد البنوك، فانتقلت قوات الحماية المدنية وإدارتا قوات الأمن والمرور وقسما الخارجة والأدلة الجنائية، والإسعاف إلى مكـــان البـــلاغ، وتبين لخبير المفرقعــــات عــــدم احتواء السيارة على أى مواد متفجرة، وأن السيــارة ملاكى رقم "5306 الوادى" ملك "محمد.ع.م.س" (30 سنة، محاسب) ومقيم فى مدينة الخارجة، وتحرر بالواقعة المحضر رقم 60 مخالفات إدارى قسم شرطة الخارجة لسنة 2015.

وورد بلاغان آخران يفيدان بوجود دراجتين بخاريتين مفخختين فى محيط فرع بنك آخر، ومنطقة أرض المعلمين، ولم يجد خبراء المفرقعات أى مواد متفجرة فى المركبتين، وبالفحص تبين أن الدراجة الأولى مبلغ بسرقتها من "عدلى.ن.ج" (55 سنة، مدير مدرسة)، والثانية بدون لوحات معدنية وتحرر بالواقعة المحضران رقم 14 أحوال و784 إدارى قسم شرطة الخارجة لسنة 2015 وإحالتهما إلى النيابة لمباشرة التحقيق.