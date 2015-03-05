رئيس جامعة المنصورة يفتتح "يوم الشعوب" بمشاركة 12 دولة

افتتح الدكتور محمد القناوى، رئيس جامعة المنصورة، اليوم احتفالية يوم الشعوب بعنوان (جامعة المنصورة تتحدى الإرهاب وتجمع شعوب العالم) بالمخيم الكشفى أمام الصالة المغطاة بالقرية الأولمبية بمشاركة سفراء وملحقين ثقافيين ووفود 12 دولة من أفريقيا وآسيا للطلاب الوافدين فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا.

شارك لاوان جانا جوبا سفير دولة نيجيريا، الدكتور شايع الشايع والملحق الثقافى الكويتى، الدكتور سعيد بن سلمان العسائى، الملحق الثقافى لسلطنة عمان والدكتور محمد خالد الأزعر الملحق الثقافى الفلسطينى والدكتور وهيب حسن الملحق الثقافى اليمنى، والدكتور إيهاب رشيد الملحق الثقافى العراقى، كما شارك وفود من سفارات دول ماليزيا السعودية الأردن.

وتفقد رئيس الجامعة خلال الافتتاح الخيام الخاصة بالدول المشاركة، والتى قام الطلاب الوافدين بعرض أهم المعالم والحضارة والثقافة لكل دولة، كما قام الطلاب بعرض أهم المشروبات والمأكولات المميزة للدول العربية والأفريقية والآسيوية.

كما عرض الطلاب فقرات غنائية ورقصات شعبية وعروض فنية تمثل التراث الشعبى المميز لكل دولة.

وأشارت الدكتورة نسرين صلاح عمر، المشرف العام على الوافدين، أن الله تعالى خلق شعوب العالم مختلفة ليتعارفوا، ونحن اليوم نتجمع سويا بطلاب 12 دولة عربية وآسيوية وأفريقية من مختلف الحضارات والثقافات واللغات، أيضًا انطلاقا من الدور الذى تقوم به الجامعة لنشر ثقافة التسامح والتعارف والصداقة بين الشعوب والتضامن لمواجهة العنف وإشاعة السلام ولا ننسى جهود الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعة خلال تنظيم هذا اليوم والطلاب المصريين وطلاب الجمعية العلمية بكلية الطب واختتمت كلمتها بعبارة تحيا الأمة العربية والإسلامية وتحيا مصر.

وأشار الدكتور شايع الشايع أننا اليوم نجد أنفسنا فى قرية صغيرة بها جميع الشعوب العربية والأفريقية والآسيوية فكل الشكر والتقدير لجامعة المنصورة، التى تعمل على إرساء السلام والمحبة والصداقة بين مختلف الجنسيات.

وقدم الدكتور سعيد العسائى التحية لإدارة جامعة المنصورة لحرصها على تجميع الشعوب المختلفة والتحية لوزير التعليم العالى، الذى يعمل على رعاية الطلاب من الدول العربية والأفريقية، كما وجه الشكر للطلاب العمانيين على جهدهم فى المشاركة فى يوم الشعوب.

وقدم الدكتور محمد القناوى التحية الخالصة لكل السفراء والملحقين الثقافيين والشعوب المشاركة فى هذا اليوم، الذى يعبر عن المودة والصداقة بين مختلف شعوب العالم.

كما أكد أن جامعة المنصورة تحتل مكانة متميزة بين الجامعات المصرية والعربية والأفريقية ويدرس بها طلاب من 25 جنسية مختلفة تعمل الجامعة على رعايتهم والاهتمام بهم من مختلف النواحى، واليوم تثبت جامعة المنصورة أنها وبحق تجمع شعوب العالم تحت راية العلم والعمل ومد جسور التواصل بين الحضارات والثقافات واللغات المختلفة.

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