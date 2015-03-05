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الإصابة بالتهاب الأعصاب السكرى يقلل القدرة على النوم والعمل

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الإصابة بالتهاب الأعصاب السكرى يقلل القدرة على النوم والعمل الإصابة بالتهاب الأعصاب السكرى يقلل القدرة على النوم والعمل
التهاب الأعصاب السكرى من الأمراض التى تنتج عن مرض السكر غير المنتظم، وله مضاعفات تؤثر على صحة مريض السكر وتفقده الشعور بالإحساس.

يوضح الدكتور هانى نعيم، استشارى أمراض السكر، أن 50% من مرضى السكر يشكون من عدم القدرة على الإحساس الطبيعى فى أقدامهم، ونصف هؤلاء المرضى تؤثر هذه الأعراض على حياتهم فلا يستطيعون النوم أو العمل، وتسمى هذه الأعراض التهاب الأعصاب السكرى، كما يستجيب حوالى 80% للمسكنات العصبية، مشيرا إلى أن التهاب الأعصاب السكرى وهو الأكثر شيوعا وله نوعان أحدهم سطحى وهذا يعطى إحساسا بالتنميل والحرارة، ونوع آخر عميق ويعطى إحساسًا بصليل العظام والكهرباء فى الساقين.

أسباب الإصابة بالتهاب الأعصاب السكرى:

يستكمل أن من أسباب الإصابة بالتهاب الأعصاب السكرى هبوط السكر، المنتشر مع مرضى النوع الأول لذلك فإن عدم قياس السكر بانتظام ومع التهاب الأعصاب اللاإرادية يفقد المريض قدرته على الإحساس بالهبوط فيصاب بهبوط السكر شبه يوميا وهذا يسبب ألمًا شديدًا فى ساقيه مع ضعف فى العضلات، لافتا إلى أن هناك التهاب أعصاب ناتجًا عن أسباب أخرى فى الغدد الصماء، هذه الأسباب تصيب مريض السكر أكثر من غيره بل وقد تكون السبب فى مرض السكر بالأساس مثل زيادة هرمون النمو وزيادة ونقص هرمون الغدة الدرقية وزيادة ونقص هرمون الغدة الجار درقية.

يشير د.هانى أن هناك أسبابًا أخرى للإصابة بالتهابات الأعصاب السكرى وهى أسباب أخرى عصبية للآلام الساقين كالانزلاق الغضروفى والشلل الرعاش، وأسبابًا شريانية كضيق الشرايين وانسداد الشرايين الدقيقة، موضحا أن العلاج يعتمد أولا على التشخيص فلا يمكن أن يكون هناك علاج واحد لكل هذه الأسباب المختلفة ولكن عامة تبنى الخطة العلاجية على ثلاثة محاور هى ضبط السكر والضغط والكولسترول والعلاج المباشر للسبب الذى تم تشخيصه والمسكنات العصبية حتى التئام الأعصاب المتضررة.

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