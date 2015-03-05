نبيل العربى يستعرض مع رئيس الوزراء الأردنى آخر تطورات المنطقة

استقبل رئيس الوزراء الأردنى، الدكتور عبد الله النسور، الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والوفد المرافق له بحضور وزير الدولة لشئون الإعلام، وزير الخارجية وشئون المغتربين، بالوكالة، الدكتور محمد المومنى.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء ضرورة أن تكون هناك إرادة عربية موحدة لمواجهة الأوضاع السياسية، التى تشهدها الساحة العربية وخصوصا خطر الإرهاب والتطرف والعنف عبر تفعيل جميع الأدوات والأساليب التى تمكن من المحافظة على الأمن القومى العربى، كما بحث الطرفان آخر تطورات الأوضاع التى تمر بها المنطقة والتحديات التى تواجه الأمة العربية والجهود المبذولة للتعامل معها.

وشدد العربى خلال اللقاء على أهمية تكاتف جميع الجهود العربية لمواجهة التهديدات التى تتعرض لها حالة الأمن العربى وتفعيل الخطط والاستراتيجيات التى تحقق هذا الهدف وإن هناك جوانب يجب إعادة دراستها فى ميثاق الجامعة،كما أشار العربى الى أهمية إعادة النظر باتفاقية الدفاع العربى المشترك بما يتماشى مع المستجدات والأوضاع الحالية لكى نتمكن من مواجهة التحديات ضمن جهد عربى مشترك.