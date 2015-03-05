ملحمة وطنية فى الفنون الشعبية لأبناء بورسعيد بـ"إبداع 3" بالأقصر

قدما منتخبا جامعة بورسعيد، والمعهد العالى للخدمة الإجتماعية ببورسعيد عروضاً فنية فى مجال الفنون الشعبية على مسرح المدينة الشبابية بالأقصر، ضمن تصفيات المرحلة الثانية من مسابقة "إبداع 3" جائزة الشارقة الثقافية لشباب الجامعات المصرية والمعاهد العليا لعام 2014 - 2015، التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة للعام الثالث.

شاركت فرقة جامعة بورسعيد بعروض عدة منها تابلوه "بكرة أحلى"، "نجمات ثلاثة"، و"نوبى"، بالإضافة إلى تابلوه "الغربة".

جاءت العروض من تصميم أحمد محمود، وتدريب عمروعجمى، وتصميم ملابس إيمان عبدالحليم، وشارك فى تقديم العروض كل من "أمير مشالى، أحمد مجدى، باسم عبيد، أحمد عبدالمعطى، بيشوى مجدى، محمود شمس الدين، أحمد عماد الدين، أحمد عصام، أسماء شحاتة، دينا أنور، مريم عصام، الآء كرامة، نورهان الشامى، مريم عبده، الآء عبده، ونبيله إبراهيم".

فيما شاركت فرقة المعهد العالى للخدمة الإجتماعية ببورسعيد بعروض عدة منها تابلوه على "ناصية العالم"، "سلّم يابحر"،"السمسمية" واختتمت عروضها بتابلوه "فى حب مصر".

جاءت العروض من تصميم عمرو عجمي، وتدريب رائد عادل، وتصميم ملابس هويدا بكير، وشارك فى تقديم العروض كل من "شروق سمير، نورهان مسعد، إسراء أبو الحجاج، أسامه حسن، مصطفى محمد مسعد، أسماء السيد، إبراهيم محى الدين،آيه فؤاد،محمد عادل، إسلام حسام، أحمد جمال، أحمد هاني، محمد أحمد إبراهيم، أحمد تيسير، شاهنده حسن، إسلام سيد، منى مصطفى، كاميليا طارق، إيمان الحسينى، شروق السيد، وهدسر السيد".

شهد العروض لجنة تحكيم إبداع 3 فى مجال الفنون الشعبية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى، عميد المعهد العالى للنقد الفنى أكاديمية الفنون، الأستاذ الدكتور سميح شعلان، عميد المعهد العالى للفنون الشعبية أكاديمية الفنون، والدكتور سمير جابر، خبير الرقص والفنون الشعبية.

"الحياة تسخر من نفسها" فى عرض الكمامة لـ"أكاديمية الفنون" بـ"إبداع 3"