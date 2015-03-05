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انقطاع الكهرباء عن كفر صقر بالشرقية منذ 14 ساعة بعد تدمير "محول"

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انقطاع الكهرباء عن كفر صقر بالشرقية منذ 14 ساعة بعد تدمير "محول" انقطاع الكهرباء عن كفر صقر بالشرقية منذ 14 ساعة بعد تدمير "محول"
انقطع التيار الكهربائى عن مدينة كفر صقر بالشرقية منذ منتصف ليلة الأمس وحتى الآن، بسبب تدمير المحول كهرباء الرئيسى المغذى للمنطقة.

وقال ممدوح متولى رئيس المدينة فى تصريحا لليوم السابع، أن فريق صيانة من شركة الكهرباء يواصل الإصلاحات اللازمة، لافتا أن التيار سيعود خلال ساعات عقب التحويل إلى محول آخر، موضحا أن إجراء إصلاحات بالمحول التالف قد تستغرق عدة ساعات لتكمن من عودته للخدمة.

وكان محول الكهرباء الموجود بالساحة الشعبية بالقرب من مركز الشرطة، قد تم تدميره بواسطة عبوة ناسفة زراعها مجهولون، وقامت الحماية المدينة بإشراف العميد أحمد الشوادفى بالسيطرة على الحريق.

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مصر 365