الصحة: بدء برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين بمحافظتى قنا وسوهاج

أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة إن وزارة الصحة بدأت فى تطبيق برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى بمحافظتى قنا وسوهاج، من أول مارس الجارى.

وأضاف الدكتور عادل عدوى وزير الصحة أن البرنامج سيقدم خدماته بالمجان للمواطنين وتتحمل الدولة تكلفة تقديم الخدمة من خلال العلاج على نفقة الدولة، وتابع إن البرنامج يتضمن تغطية صحية لحوالى 81 ألف أسرة بإجمالى 320 ألف مواطن بمحافظة قنا ويتم تقديم الخدمة من خلال 56 وحدة طب أسرة موزعة على 9 إدارات طبية لتغطى كل المحافظة.

وأوضح وزير الصحة أن كما خمسة مستشفيات تغطى كافة التخصصات الطبية بتقديم خدمات الإحالة المختلفة من خدمة الأخصائى والاستشارى فى العيادات الخارجية وكافة العمليات الجراحية وصرف الأدوية.

جدير بالذكر أن المستشفيات التى تقدم الخدمات هى قنا العام، نجع حمادى العام، التأمين الصحى، قفط المركزى، والمستشفى الجامعى بقنا، وفى محافظة سوهاج ستقدم خدمات البرنامج من خلال 101 وحدة طب أسرة موزعة على 11 إدارة طبية لتغطى كل المحافظة .

وأشار وزير الصحة إلى أن 6 مستشفيات ستقوم بتغطية كافة التخصصات الطبية، وتقديم خدمات الإحالة المختلفة. بمستشفيات سوهاج العام، الهلال للتامين الصحى، سوهاج التعليمى، المستشفى الجامعى بسوهاج، مركز أورام سوهاج، ومركز القلب والجهاز الهضمى، حيث تم تغطية حوالى 70 ألف أسرة بإجمالى يصل إلى 264 ألف مواطن من أهالى سوهاج .

وأضاف وزير الصحة بأنه تم تخصيص الخط الساخن رقم 19153 من 10 ص إلى 10 مساء طوال ايام الاسبوع. للإجابة على جميع استفسارات المواطنين.