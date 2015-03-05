جامعة المنيا تحتفل بختام القوافل المتكاملة لطلاب الجامعات المصرية

عقدت إدارة النشاط الاجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الطلاب جامعة المنيا حفل ختام القوافل الطلابية المتكاملة الرابع، الذى نظم مع وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، والدكتور جمال أبو المجد، القائم بأعمال رئيس الجامعة، خلال الفترة من 1 إلى 4 مارس، وذلك بحضور الدكتور رئيس الجامعة، والدكتور أحمد كامل نعمان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور هانى العربى مسئول التواصل الطلابى بالجامعة ووفود الجامعات الـ 14 المشاركة فى القوافل.

وأكد الدكتور أبو المجد أن القوافل حققت نجاحًا فى قرية نزلة الفلاحين، التى نفذ بها المشروع على 700 حالة من أهالى القرية وصرف العلاج المجانى لهم فى مختلف التخصصات، كما قام الجانب البيطرى بالكشف على حالات للماشية وإجراء عمليات لـ 23 حالة وعقد ندوة تثقيفية لسيدات القرية عن مخاطر أنفلونزا الطيور إلى جانب رسم 16 لوحة فنية لتجميل المدرسة والوحدات وحملة للنظافة والتشجير بالقرية وزراعة ما يقرب من 30 شجرة بالقرية.

>وأضاف أن هذا العمل يدل على روح الانتماء والوطنية، التى يتحلى بها الشباب فى الجامعات وأن الجيش والشرطة والشعب يعملون على قلب رجل واحد للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

وفى ختام الحفل تم تكريم الوفود المشاركة بإهداء كؤوس التفوق للجامعات الفائزة فى مجالات الطب البيطرى والخدمة العامة والمجال الفنى والجانب الطبى إلى جانب تكريم الطلاب المتميزين من مختلف الجامعات بإهدائهم ميدالية وشهادة تقدير تقديرًا لجهودهم، التى بذلوها فى فترة القوافل.