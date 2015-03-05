نقابة المهن العلمية بالإسكندرية تناقش البيئة الآمنة والصحة المستدامة

نظمت نقابة المهن العلمية بالإسكندرية، ورشة عمل بعنوان "نحو بيئة آمنة وصحة مستدامة"، بحضور كل من الكيميائى عصام على، أمين عام النقابة، والكيميائى عادل عبد الحليم، مسئول لجنة البيئة وأكرم الدقاق، مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية وعبد المنعم أحمد، مدير إدارة المخلفات الخطرة بالمحافظة، ومنال فوزى، رئيس قسم علوم البيئة بكلية العلوم، وإبراهيم عبدالحكم، أمين عام جمعية أصدقاء البيئة، وحنان إبراهيم من إدارة شئون البيئة، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات والمؤسسات.

وتخلل الورشة محاضرة ألقاها عبدالمنعم أحمد بعنوان (مدفن الناصرية للمخلفات الخطرة) ومحاضرة أخرى بعنوان معالجة المعادن الثقيلة ألقتها منال فوزى، واختتمت الورشة بدراسة حالة عن شركة عز الدخيلة للمحاضر محمد محمود صالح لما قد تسببه الشركة من تلوث بالبيئة المحيطة خاصة مع استخدام الفحم.