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محافظ بنى سويف يستقبل وزيرى الصحة والأوقاف غدًا الجمعة

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محافظ بنى سويف يستقبل وزيرى الصحة والأوقاف غدًا الجمعة محافظ بنى سويف يستقبل وزيرى الصحة والأوقاف غدًا الجمعة
يستقبل المستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف، فى مكتبه غدا، الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، فى إطار زيارة الوزيرين لمحافظة بنى سويف.

ويؤدى المحافظ والوزيران صلاة الجمعة بمسجد السيدة حورية بوسط مدينة بنى سويف بعد تجديده، حيث يخطب الجمعة الدكتور محمد محمود أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، بحضور القيادات الدينية والأزهرية والتنفيذية.

من ناحية أخرى يضع المحافظ والوزيران حجر الأساس لمبنى مديرية الأوقاف الجديدة، ويفتتحون أربعة مساجد جديدة، بالإضافة إلى القيام بزيارة بعض المستشفيات داخل مدينة بنى سويف للاطمئنان على سير العمل داخل المنظومة الصحية.

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