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ناصر القدوة: حل الأزمة فى ليبيا "سياسى" ونؤيد جهود مواجهة الإرهاب

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ناصر القدوة: حل الأزمة فى ليبيا "سياسى" ونؤيد جهود مواجهة الإرهاب ناصر القدوة: حل الأزمة فى ليبيا "سياسى" ونؤيد جهود مواجهة الإرهاب
أكد الدكتور ناصر القدوة ممثل الأمين العام للجامعة العربية الخاص بليبيا أن موقف الجامعة العربية بشأن كيفية الخروج من الأزمة الراهنة فى ليبيا يقوم على، أن الحل الصحيح هو الحل السياسى وأن الشرعية هى شرعية البرلمان والحكومة، معربا عن اعتقاده بأنه من الأفضل أن يتم التركيز على الحلول السياسية وذهاب الجميع فى هذا الاتجاه.

وقال القدوة فى تصريحات للصحفيين اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية" إن موقفنا من الإرهاب واضح وأدنا الجريمة التى ارتكبت من تنظيم "داعش " الإرهابى ضد المصريين فى ليبيا ، وأيدنا الإجراء المصرى الذى قام بعقاب المجموعة الإرهابية "داعش" المسؤولة عن هذا الحدث ، ونحن فى هذا المجال نؤيد أى ترتيب إقليمى أو دولى لمواجهة المجموعات الإرهابية منها "داعش" وأنصار الشرعية.

وحول رؤيته لمقترح الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل قوة عربية للتدخل لمكافحة الإرهاب، قال القدوة " إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيل قوة عربية موحدة تأتى فى إطار تعزيز القدرات العربية فى مواجهة الأخطار الجديدة التى تحيط بالواقع العربى ، وهذه الدعوة تلقى قبولا عربيا".

وتابع القدوة : الزعيم السيسى طرح فكرة إنشاء قوة عربية موحدة، وهذا أمر سيناقشه وزراء الخارجية العرب، وأعتقد بأن الفكرة عامة متعلقة بتعزيز القدرات العربية على مواجهة الأخطار الجديدة التى تحيط بالواقع العربي".
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