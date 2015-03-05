هولاند: بشار الأسد لا يتمتع بالمصداقية ومسئول عن مأساة الشعب السورى

قال الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند، الخميس ان الرئيس السورى بشار الأسد "المسئول الرئيسى عن مأساة شعبه لم يعد محاورا ذات مصداقية لمحاربة داعش والتحضير لمستقبل سوريا".

وخلال لقاء مع رئيس الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية خالد خوجة، شدد هولاند على "ضرورة العمل دون هوادة لتحريك عملية جنيف للانتقال السياسى فى سوريا".

وأضاف فى بيان "انه الحل الوحيد الممكن لتوحيد الشعب السورى وتلبية مطالبه المشروعة والقضاء على المجموعات الارهابية وإرساء السلم الاهلى" فى سوريا.

وردا على سؤال للصحافيين فى ختام اللقاء قال خوجة ان رحيل الرئيس السورى عن السلطة " لم يكن ابدا شرطا فى جنيف" خلال مفاوضات يونيو 2012.

وفى حنيها اتفقت الاسرة الدولية على ايجاد مخرج للازمة لم يترجم على الأرض، ينص على تشكيل حكومة انتقالية تتمتع بصلاحيات تنفيذية فعلية تضم النظام والمعارضة.

وأضاف خوجة "لكن يجب ان تكون المفاوضات واضحة وتفضى الى رحيل نظام بشار الاسد عن السلطة" فى سوريا.

وخلال اللقاء، ذكر هولاند بان "بشار الاسد المسئول الرئيسى عن معاناة شعبه وتصاعد المجموعات الارهابية فى سوريا" وانه بالتالى "ليس محاورا يتمتع بالمصداقية لمحاربة داعش والتحضير لمستقبل سوريا"، وفقا لبيان للاليزيه.

وأكد الرئيس الفرنسى لخوجة "الدعم السياسى والعملانى الفرنسى لقوى المعارضة الديموقراطية التى تحارب داعش فى الخطوط الاولى للجبهة".

وتابع المصدران هولاند أشاد بالائتلاف "لمبادرته الحوار مع المجموعات الاخرى فى المعارضة الديموقراطية وشجعه على الاستمرار فى هذا النهج".