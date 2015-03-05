حبس عاطل سقط بـ190 طربة حشيش فى الإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الحسيب حمدى، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات فى واقعة اتجاره بالمواد المخدرة وحيازته 190 طربة حشيش.

كان العميد عصام رشدى، رئيس قسم مكافحة المواد المخدرة، تلقى معلومات تفيد بأن "ف.ف" 17 سنة عاطل، مقيم بالساحل الشمالى بمنطقة الدراع البحرى يتاجر فى المواد المخدرة، وأكدت التحريات تسلمه شحنة لتوزيعها على عملائه.

باستصدار أمر من النيابة العامة برئاسة المستشار ياسر هندى، رئيس نيابة غرب الكلية، والمستشار وليد البحيرى، محامى عام نيابات غرب الإسكندرية، نصبت قوة بإشراف العميد شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائى، كمين على الطريق الصحراوى وضبطته مستقلاً سيارته وبحوزته 20 طربة حشيش.

اقتادت القوة المتهم واستعانت الكلاب البوليسية وضبطت مخبأ سرى بداخله 170 طربة حشيش وبعرض المتهم على النيابة أصدرت قرارها السابق، وطلب تحريات المباحث وإرسال عينة من المخدر المضبوط للطب الشرعى.