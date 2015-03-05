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بدء التحقيق مع عامل وشقيقته قتلا والدهما وأحرقا جثته فى العمرانية

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بدء التحقيق مع عامل وشقيقته قتلا والدهما وأحرقا جثته فى العمرانية بدء التحقيق مع عامل وشقيقته قتلا والدهما وأحرقا جثته فى العمرانية
بدأ أحمد عبد الحكيم، وكيل أول نيابة العمرانية، تحت إشراف المستشار إبراهيم صالح، مدير النيابة، اليوم الخميس، التحقيق مع عامل وشقيقته تخلصا من والدهما فى حادثة قتل بشعة شهدتها منطقة العمرانية.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغا بعد أن تخلى عامل وشقيقته عن مشاعر الإنسانية والرحمة وتناسيا العلاقة، التى تربطهما بوالدهما "القعيد"، حيث اتفقا على التخلص منه، بحجة أنه يبخل فى الإنفاق عليهما.

واشترك المتهمان فى قتل والدهما بتسديد 12 طعنة له، ثم أكملا الخطة التى وضعاها بإخفاء معالم الجريمة، فسكبا البنزين على جثة والدهما ثم أشعلا النار بالشقة، وادعيا أن ماسا كهربائيا وراء نشوب الحريق ومصرع والدهما، إلا أن رجال المباحث نجحوا فى كشف أمر المتهمين.

ومن خلال تضييق الخناق عليهما انهار المتهمان واعترفا بارتكاب الجريمة، فتمت إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

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عامل وشقيقته يقتلان والدهما بـ12طعنة ويحرقان جثته بالعمرانية بسبب البخل

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مصر 365

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