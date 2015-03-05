تعرف على أضرار السكريات على الصحة العامة بمختلف الأعمار

أرسل قارى يسأل.. ما أضرار السكريات على الصحة؟إعلان - Ads إعلان - Ads
أضرار السكريات على الصحة
>الإفراط فى تناول الأغذية الغنية بالسكريات أحد العوامل التى تساهم فى زيادة الوزن.
>الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالسكريات بصورة كبيرة مثل الحلويات والشكولاتة يؤدى إلى ظهور حبوب بأماكن متفرقة وخاصة الوجه.
>يساهم تناول الأطعمة الغنية بالسكريات فى زيادة فرص الإصابة بمرض السكر، كما تؤدى إلى ارتفاع نسبة السكر بالدم للمصابين بمرض السكرى.
>يساهم تناول الأطفال للحلويات بكثرة فى الإصابة بفرط الحركة وزيادة النشاط، مما يزعج كثيرا من الأمهات لذلك تنصح د. لبنى بإعطاء الأطفال الحلويات بنسبة قليلة.
>تناول الحلويات بكثرة أحد العوامل التى تساهم فى فقدان الشهية.
>لذلك تنصح الطبيبة بضرورة عدم الإفراط فى تناول الأطعمة الغنية بالسكريات لتفادى التعرض لأضرار صحية، ويمكن استبدالها بتناول الفواكه نظر لاحتوائها على الألياف الغذائية وسكر الفركتوز.
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أضرار السكريات على الصحة
>وتجيب الدكتورة لبنى الحديدى استشارى التغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية، قائلة: كثير من الأشخاص يفضلون تناول الأغذية الغنية بالسكريات، إلا أن هناك بعض الأضرار الصحية التى يتعرضون لها نتيجة الإفراط فى تناول تلك الأطعمة أهمها:
1)زيادة الوزن
>الإفراط فى تناول الأغذية الغنية بالسكريات أحد العوامل التى تساهم فى زيادة الوزن.
2)حبوب الشباب
>الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالسكريات بصورة كبيرة مثل الحلويات والشكولاتة يؤدى إلى ظهور حبوب بأماكن متفرقة وخاصة الوجه.
3)مرض السكر
>يساهم تناول الأطعمة الغنية بالسكريات فى زيادة فرص الإصابة بمرض السكر، كما تؤدى إلى ارتفاع نسبة السكر بالدم للمصابين بمرض السكرى.
4)فرط الحركة لدى الأطفال:
>يساهم تناول الأطفال للحلويات بكثرة فى الإصابة بفرط الحركة وزيادة النشاط، مما يزعج كثيرا من الأمهات لذلك تنصح د. لبنى بإعطاء الأطفال الحلويات بنسبة قليلة.
5)فقدان الشهية:
>تناول الحلويات بكثرة أحد العوامل التى تساهم فى فقدان الشهية.
>لذلك تنصح الطبيبة بضرورة عدم الإفراط فى تناول الأطعمة الغنية بالسكريات لتفادى التعرض لأضرار صحية، ويمكن استبدالها بتناول الفواكه نظر لاحتوائها على الألياف الغذائية وسكر الفركتوز.
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