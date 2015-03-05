تعرف على أضرار السكريات على الصحة العامة بمختلف الأعمار

أرسل قارى يسأل.. ما أضرار السكريات على الصحة؟

أضرار السكريات على الصحة

>وتجيب الدكتورة لبنى الحديدى استشارى التغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية، قائلة: كثير من الأشخاص يفضلون تناول الأغذية الغنية بالسكريات، إلا أن هناك بعض الأضرار الصحية التى يتعرضون لها نتيجة الإفراط فى تناول تلك الأطعمة أهمها:

1)زيادة الوزن

2)حبوب الشباب

3)مرض السكر

4)فرط الحركة لدى الأطفال:

5)فقدان الشهية:

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لماذا ينهانا طبيب الأسنان عن الإفراط فى تناول السكريات والحلويات؟

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>الإفراط فى تناول الأغذية الغنية بالسكريات أحد العوامل التى تساهم فى زيادة الوزن.>الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالسكريات بصورة كبيرة مثل الحلويات والشكولاتة يؤدى إلى ظهور حبوب بأماكن متفرقة وخاصة الوجه.>يساهم تناول الأطعمة الغنية بالسكريات فى زيادة فرص الإصابة بمرض السكر، كما تؤدى إلى ارتفاع نسبة السكر بالدم للمصابين بمرض السكرى.>يساهم تناول الأطفال للحلويات بكثرة فى الإصابة بفرط الحركة وزيادة النشاط، مما يزعج كثيرا من الأمهات لذلك تنصح د. لبنى بإعطاء الأطفال الحلويات بنسبة قليلة.>تناول الحلويات بكثرة أحد العوامل التى تساهم فى فقدان الشهية.>لذلك تنصح الطبيبة بضرورة عدم الإفراط فى تناول الأطعمة الغنية بالسكريات لتفادى التعرض لأضرار صحية، ويمكن استبدالها بتناول الفواكه نظر لاحتوائها على الألياف الغذائية وسكر الفركتوز.