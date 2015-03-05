رئيس جامعة عين شمس: 25 مليون جنيه لإنشاء مستشفى للمسنين

افتتح الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الوهاب عزت نائب رئيس الجامعة وبحضور الدكتورة عائشة أبو الفتوح وكيل كلية الطب بالجامعة المؤتمر الثانى لقسم طب المسنين وعلوم الأعمار تحت عنوان "نحو مسن نشط " المنعقد فى الفترة من 5 : 6 مارس الجارى.

وقال الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس فى تصريح خاص "لليوم السابع" نقوم بعمل مستشفى لطب المسنين تشمل على 100 سرير بعد أن كان قسم المسنين يشمل على 23 سريرا فقط، وذلك بتبرع أسرة الدكتور فاروق إسماعيل بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير برئاسة الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق بمبلغ 25 مليون جنيه وجار العمل فى إنشاء هذه المستشفى والتى سوف تتضمن جميع تخصصات طب المسنين، حيث ستكون المستشفى الوحيد فى مصر لطب المسنين.

من جانبها أوضحت الدكتورة عائشة أبو الفتوح وكيل الكلية أننا فى مرحلة توسعات كبيرة ونهدف إلى تدريب الأطباء ويتم منح القسم شهادات الماجستير والدكتوراه فى تخصص طب المسنين.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد عكاشة قام بافتتاح المؤتمر وألقى محاضرة تحت عنوان "الرؤية النفسية والاجتماعية للمسنين فى مصر" تحدث عن مشاكل المسنين فى مصر وأهمها مشكلة مرض الزهايمر وكيفية تعامل المجتمع معه.

وأعلن عن وجود أبحاث تجرى حاليا لإيجاد علاجات لمرض الزهايمر فى مصر وأنه يتوقع أن تظهر أدوية جديدة لعلاج مرض الزهايمر خلال الــ 10 سنوات المقبلة.

وأشارت الدكتورة هالة سويد أستاذ ورئيس قسم طب المسنين ورئيس المؤتمر أن المؤتمر يعقد بالتعاون مع الجمعية الطبية للمسنين وعلوم الأعمار ويهدف المؤتمر إلى فتح قنوات تعاون مع الجهات المسئولة وصناع القرار فى مجال خدمات المسنين بهدف السعى إلى تحقيق شيخوخة نشطة داخل مصر وذلك من خلال العمل على وضع إستراتيجية وطنية للخدمات التى تقدم للمسنين ليست الصحية فقط ولكن الاجتماعية أيضا وذلك من خلال العمل على ثلاثة محاور التى وضعتها منظمة الصحة العالمية لإنشاء بالية للشيخوخة النشطة وهى المشاركة الاجتماعية والصحة الإيجابية وتحقيق الأمان لهم.

وقالت الدكتورة هالة إن المؤتمر يشارك فيه نخبة من أساتذة طب المسنين من مختلف الجامعات المصرية، حيث سيتم وضع إستراتيجية للعمل على تحقيق هدف الشيخوخة النشطة فى مصر.

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