الأطعمة المقلية ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب

• الحد من الأطعمة المقلية لمنع فشل القلب

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• ما هو فشل القلب

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• فرص الإصابة بفشل القلب

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كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، ونشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "Newsmax Health"، أن كثرة تناول الطعام المقلى يرفع من خطر الإصابة بقصور القلب.>وقال الباحث الدكتور لوك ديجو، أستاذ فى كلية هارفارد الطبية فى بوسطن، إن هذه الدراسة تشير إلى أنه من الحكمة الحد من تناول الأطعمة المقلية التى تستهلك أسبوعياً من أجل منع فشل القلب والأمراض المزمنة الأخرى.>وفشل القلب يعنى أن القلب لا يضخ الدم فى جميع أنحاء الجسم كما يجب، وتشمل أعراضه: التعب وضيق فى التنفس، كما أنه واحد من أكثر الأسباب شيوعا لدخول المستشفيات بين الناس الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عاما أو أكثر، وفقا لجمعية القلب الأمريكية.>ووجد الباحثون فى هذه الدراسة، أن الرجال الذين يتناولون الأطعمة المقلية 1-3 مرات فى الأسبوع، هم أكثر عرضة للإصابة بقصور فى القلب بنسبة تتجاوز 18% عن النسب الطبيعية، وفى حالة تناول الأطعمة المقلية أربع إلى ست مرات فى الأسبوع، تزيد فرص الإصابة بفشل القلب بنسبة 25%، أما عند تناولها 7 مرات أو أكثر أسبوعيا، تصل نسب الإصابة لأكثر من 68%.

لذلك، يجب التخلص من البطاطس المقلية والكعك والسمك المقلى والدجاج المقلى، وغيرها من الأطعمة التى تجهز فى الدهون، وفقاً لخبراء القلب.

• تناول نظام غذائى صحى

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>ونصح ديجو باتِّباع نظام غذائى صحى عال فى محتواه من الفواكه والخضروات والبقول والحبوب الكاملة، لكنه منخفض فى الدهون المشبعة واللحوم الحمراء والملح والأطعمة المقلية.

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