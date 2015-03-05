أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الأطعمة المقلية ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب

Google+ Print
الأطعمة المقلية ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب الأطعمة المقلية ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، ونشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "Newsmax Health"، أن كثرة تناول الطعام المقلى يرفع من خطر الإصابة بقصور القلب.

• الحد من الأطعمة المقلية لمنع فشل القلب
>


>وقال الباحث الدكتور لوك ديجو، أستاذ فى كلية هارفارد الطبية فى بوسطن، إن هذه الدراسة تشير إلى أنه من الحكمة الحد من تناول الأطعمة المقلية التى تستهلك أسبوعياً من أجل منع فشل القلب والأمراض المزمنة الأخرى.

• ما هو فشل القلب
>


>وفشل القلب يعنى أن القلب لا يضخ الدم فى جميع أنحاء الجسم كما يجب، وتشمل أعراضه: التعب وضيق فى التنفس، كما أنه واحد من أكثر الأسباب شيوعا لدخول المستشفيات بين الناس الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عاما أو أكثر، وفقا لجمعية القلب الأمريكية.

• فرص الإصابة بفشل القلب
>


>ووجد الباحثون فى هذه الدراسة، أن الرجال الذين يتناولون الأطعمة المقلية 1-3 مرات فى الأسبوع، هم أكثر عرضة للإصابة بقصور فى القلب بنسبة تتجاوز 18% عن النسب الطبيعية، وفى حالة تناول الأطعمة المقلية أربع إلى ست مرات فى الأسبوع، تزيد فرص الإصابة بفشل القلب بنسبة 25%، أما عند تناولها 7 مرات أو أكثر أسبوعيا، تصل نسب الإصابة لأكثر من 68%.

لذلك، يجب التخلص من البطاطس المقلية والكعك والسمك المقلى والدجاج المقلى، وغيرها من الأطعمة التى تجهز فى ، وفقاً لخبراء القلب.

• تناول نظام غذائى صحى
>


>ونصح ديجو باتِّباع نظام غذائى صحى عال فى محتواه من الفواكه والخضروات والبقول والحبوب الكاملة، لكنه منخفض فى الدهون المشبعة واللحوم الحمراء والملح والأطعمة المقلية.

ويتشرف اليوم السابع بتلقى أسئلتكم واستفساراتكم الطبية عبر الإيميل التالى:

Health@youm7.com

موضوعات متعلقة..
>


>الموز يعالج ضغط الدم المرتفع والاكتئاب ويبيض الأسنان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365