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جهاز جديد يساعد على الكشف المبكر للسرطان ومضاعفات مرض السكر

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جهاز جديد يساعد على الكشف المبكر للسرطان ومضاعفات مرض السكر جهاز جديد يساعد على الكشف المبكر للسرطان ومضاعفات مرض السكر
أشار الدكتور مصطفى رزق رئيس قسم التحاليل بطب الإسكندرية، إلى أنه تم اكتشاف جهاز جديد يساعد على الكشف المبكر للعديد من أمراض السرطان، منها سرطان الثدى والبروستاتا والقولون وسرطان الدم، وذكر أن اسم الجهاز "ماثا ستمرترى".

وأكد على هامش مؤتمر الباثولوجيا الإكلينيكية الذى يعقد اليوم بجامعة الإسكندرية، أن هذا الجهاز يساعد على معرفة مدى تعرض الجسم للمضاعفات الخاصة بمرض السكر وخاصة للأشخاص غير الملتزمين فى الحفاظ على نسبته فى الدم.

وأوضح خلال حديثه عن العلاج بالخلايا الجذعية، أنها مازالت تحت الأبحاث التى تؤكد إمكانية الاستفادة منها فى علاج أمراض كثيرة فى المستقبل، كما أنها تساعد على علاج العديد من الأمراض مثل مشاكل الشعر والمفاصل والجروح وأمراض الأعصاب.

وأشار إلى أنها تساعد على علاج سرطان الدم عن طريق أخذ عينه من شخص سليم بعد تطابق العينات مع بعضها، وحقنها للشخص المريض.

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