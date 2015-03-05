دراسة: بعض أدوية الاكتئاب ترفع خطر الإصابة بالالتهاب الرئوى

• بعض الأدوية ترفع من خطر الإصابة بالالتهاب الرئوى

• الالتهاب الرئوى مرض قد يسبب الوفاة

كشفت دراسة علمية حديثة نتائج جديدة، حيث أفادت أن هناك عقاقير مستخدمة لعلاج مجموعة واسعة من المشاكل الصحية، قد ترتبط مع زيادة مخاطر الإصابة بالالتهاب الرئوى.>وأوضح الباحثون أن هذه الأدوية تستخدم لعلاج أمراض مثل الحساسية (على سبيل المثال، بينادريل)، فرط نشاط المثانة (بما فى ذلك ديتروبان)، والاكتئاب (على سبيل المثال، دوكسيبين) والأرق (سوميناكس، وما إلى ذلك)، وهى أدوية مضادة للكولين.>وأشارت كبيرة مؤلفى الدراسة الدكتورة ساشا دبلن، محققة مشاركة فى معهد بحوث الصحة ومقرها سياتل، إلى أن هذا الأمر مهم لأن الكثير من كبار السن يستخدمون هذه الأدوية، ويترتب عليها الإصابة بالالتهاب الرئوى، وهو سبب شائع للمرض والوفاة فى هذه الفئة العمرية.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 1000 من المرضى الذين يعانون من الالتهاب الرئوى، والذين تتراوح أعمارهم بين 65-94، ومجموعة من أكثر من 2000 شخص على قرابة العمر والجنس من هؤلاء المرضى دون الالتهاب الرئوى.

• الأدوية المضادة للكولين تسبب آلاما حادة ومزمنة

>ووجد الباحثون أن الأدوية المضادة للكولين تسببت فى آلام حادة ومزمنة بالنسبة لمستخدميها، وارتفع لديهم خطر تطوير الالتهاب الرئوى.

وأضاف الباحثون أن هناك أدوية أخرى يمكن أن توصف لهؤلاء المرضى لا تكون مضادة للكولين، ولا تسبب هذه المشاكل.

ونشرت النتائج فى الرابع من شهر مارس الجارى فى مجلة الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة.

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