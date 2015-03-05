الإصابة بضعف عضلة القلب يسبب احتقان الكبد والأمعاء

عند الإصابة بأمراض القلب والأمعاء قد يتأثر الجسم بها سلبا، ما يؤثر على الصحة تأثيرا عكسيا، ويؤثر على الكبد والأمعاء وضربات القلب.

يقول الدكتور محمد فريد الجندى أستاذ ورئيس أقسام القلب بمعهد القلب القومى، إن هناك ارتباطا وثيقا بين أمراض القلب وأمراض الجهاز الهضمى، ففى كثير من الحالات التى يعانى المريض فيها من ضعف فى عضلة القلب، ينتج عنه احتقان فى الكبد والأمعاء، ما يؤثر على وظائف الجهاز الهضمى، وفى حالة الإصابة باحتقان الكبد والأمعاء فيؤدى إلى الآلام بالجزء العلوى من البطن، مع وجود انتفاخ فى البطن نتيجة لتراكم السوائل، وأيضا احتقان المعدة والأمعاء، ما يجعل المريض يشعر بالامتلاء دائما ولا يشعر بالجوع.

يشير د.محمد إلى أنه فى حالات القلب التى تعانى من ذبذبة أذينية تحدث جلطات بالأذينيين وقد تنتشر وتصل إلى الشرايين التى تغذى الأمعاء، فتحدث مشاكل وآلام شديدة بالأمعاء، ما يتطلب تدخلا جراحيا سريعا.

يضيف أستاذ أمراض القلب أن الأدوية المعالجة لأمراض القلب، قد تؤثر على المعدة وتحدث نزيفا وتقرحات بها، كأدوية السيولة ومثبطات التجلط التى قد يستخدمها مرضى القلب بكثرة، وقد ينتج عنها بعض الأعراض كالغثيان.

أما بالنسبة لتأثير أمراض المعدة على القلب، فالتهابات القولون التى يعانى منها الكثيرون، تحدث ضغطا على الحجاب الحاجز، ما يؤدى إلى وجود خلل فى ضربات القلب أو بعض الآلام شبيهة بالقلب، وفى حالات الإصابة بفتق الحجاب الحاجز ينتج عنها آلام بالصدر وخلل فى النبضات.

انتبه نقص هذه العناصر يؤثر على صحة قلبك

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