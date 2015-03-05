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سفيرة التشيك : مصر شريك استثمارى وتجارى مهم لبلادنا

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سفيرة التشيك : مصر شريك استثمارى وتجارى مهم لبلادنا سفيرة التشيك : مصر شريك استثمارى وتجارى مهم لبلادنا
افتتح أشرف سالمان، وزير الاستثمار، مصنعا لإنتاج الأقمشة غير المنسوجة بمنطقة الشرق الأوسط، بحضور فيرونيكا سميجولوفا سفيرة التشيك بالقاهرة وجان كوريل المستشار التجارى بسفارة التشيك ورئيس مجلس إدارة الشركة.

وأشارت السفيرة فيرونيكا سميجولوفا إلى أن هذا المصنع يمثل قصة نجاح للاستثمارات التشيكية فى التى تمتد منذ أوائل القرن الماضى، مشيرة إلى أن مصر تعد شريكا استثماريا وتجاريا مهما للتشيك، حيث يوجد عدة شركات تشيكية عاملة فى مصر فى مجالات الطاقة والصناعات الغذائية والصناعات النسيجية وغيرها، بجانب التبادل التجارى فى المحاصيل الزراعية.

كما أشارت إلى اهتمام بلادها بزيادة الاستثمارات فى مصر وزيادة معدلات التجارة البينية معربة عن تقديرها للجهود التى تبذل من أجل مساندة المشروعات التشيكية فى مصر ولافتة إلى أن هذا المصنع هو أول استثمار أجنبى مباشر يتم دخوله مصر فى عام 2011.


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