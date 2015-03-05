اللجنة المنظمة لمؤتمر شرم الشيخ: طرح 32 مشروعا بالقمة الاقتصادية

كشفت اللجنة المنظمة للمؤتمر الاقتصادى، أنه من المقرر طرح 32 مشروعاً بالمؤتمر، انتهت بنوك الاستثمار من دراسة الجدوى لهم، مضيفة أنه تم دراسة 180 مشروعا خاصا وعامة دراسة مبدئية، ثم اختيار 67 مشروعا منها لتجهيزها للعرض على المستثمرين، ويجرى الآن تحليل ودراسة هذه المشروعات عن كثب، وسيتم استكمال دراستها لعرضها لاحقا.

وأضافت اللجنة المنظمة للمؤتمر، فى بيان صحفى، أن المشروعات المطروحة ستكون فى عدد من القطاعات المهمة، من بينها التعدين والبترول والكهرباء والغاز والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية.