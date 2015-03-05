المرصد السورى : مقتل 18 شخصاً فى قصف للنظام ببرميل متفجر فى حلب

قتل 18 شخصا على الاقل جراء القاء طيران النظام السورى برميلا متفجرا الخميس على حى خاضع لسيطرة المعارضة فى مدينة حلب، وفق ما اعلن المرصد السورى لحقوق الانسان.

وقال المرصد فى بريد الكترونى "استشهد 18 مواطنا على الأقل" تفحمت جثث ثمانية منهم، "جراء قصف للطيران المروحى ببرميل متفجر على نقطة تجمع فى حى قاضى عسكر" فى شرق المدينة.

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