أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المرصد السورى : مقتل 18 شخصاً فى قصف للنظام ببرميل متفجر فى حلب

Google+ Print
المرصد السورى : مقتل 18 شخصاً فى قصف للنظام ببرميل متفجر فى حلب المرصد السورى : مقتل 18 شخصاً فى قصف للنظام ببرميل متفجر فى حلب
قتل 18 شخصا على الاقل جراء القاء طيران النظام السورى برميلا متفجرا الخميس على حى خاضع لسيطرة المعارضة فى مدينة حلب، وفق ما اعلن المرصد السورى لحقوق الانسان.

وقال المرصد فى بريد الكترونى "استشهد 18 مواطنا على الأقل" تفحمت جثث ثمانية منهم، "جراء قصف للطيران المروحى ببرميل متفجر على نقطة تجمع فى حى قاضى عسكر" فى شرق المدينة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365