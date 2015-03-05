الحمد الله يطلع عددا من السفراء على آخر الانتهاكات الإسرائيلية بغزة

أطلع رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله اليوم عددا من قناصل وسفراء دول العالم على تطورات الوضع السياسى وجهود تكريس المصالحة الوطنية وإعادة إعمار قطاع غزة، بالإضافة إلى آخر الانتهاكات الإسرائيلية وبشكل خاص احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية.

وناقش الحمد الله مع القناصل والسفراء سبل إسراع عملية إعمار قطاع غزة، وأطلعهم على المشاريع التى قدمت من حكومة الوفاق وتتم الموافقة عليها وتمويلها من قبل عدد من الدول العربية والتى ستشمل العديد من القطاعات وبشكل خاص الإسكان والبنى التحتية.

وقدم رئيس الوزراء الفلسطينى الشكر لكافة الدول التى التزمت بتعهداتها من أجل عملية الإعمار ودعم الحكومة، مناشدا باقى الدول الوفاء بتعهداتها من أجل مساندة الحكومة فى تلبية احتياجات المواطنين وبشكل خاص فى ظل الأزمة المالية التى تعانيها إثر احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية.

>وطالب الحمدالله المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لإلزامها بوقف احتجاز الأموال الفلسطينية.

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