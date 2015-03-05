توقف محطة توليد الكهرباء فى غزة بسبب خلاف بين حماس والسلطة

اعلنت سلطة الطاقة فى غزة الخميس توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة فى القطاع بسبب خلافات مالية حول ضرائب الوقود اللازم لتشغيلها مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

واعلنت سلطة الطاقة التى تديرها حماس فى بيان على موقعها الالكترونى "توقف محطة توليد الكهرباء بالكامل عن العمل الليلة الماضية بعد انتهاء المنحة القطرية لتغطية وقود المحطة وكذلك نفاد المبالغ المحولة من شركة توزيع الكهرباء لشراء الوقود ومع استمرار فرض الضرائب على وقود المحطة بما لا يمكّنا من شراء الوقود".

واكدت انها "مستعدة ومسؤولة عن شراء الوقود من خلال أموال التحصيل الشهرية لشركة التوزيع بشرط إلغاء الضرائب بالكامل عن الوقود وإبقائه على سعره الأصلى فقط".

كما شددت على انه "لن يتم تشغيل المحطة حتى تحقيق هذا المطلب الإنسانى العادل وحل مشكلة شراء الوقود جذريا"، مطالبة "الجهات الرسمية والفصائل الاصطفاف مع هذا المطلب الانسانى لالغاء الضرائب بالكامل من قبل الحكومة (حكومة التوافق الفلسطينية)".

وبتوقف المحطة عن العمل سينقطع التيار الكهربائى عن قطاع غزة لمدة تصل الى 12 ساعة فى اليوم.

ويعانى قطاع غزة من ازمة فى الكهرباء منذ ان قصفت اسرائيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة فيه منتصف العام 2006 والتى تغطى حوالى نصف حاجة القطاع من الكهرباء بينما توفر اسرائيل ومصر باقى الكمية.

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