العاهل السعودى وكيرى يبحثان تطورات الملف النووى الإيرانى

عقد العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الخميس اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى ،الذى يزور المملكة حاليا، ناقشا خلاله عددا من الأمور الهامة وخاصة ما يتعلق بالملف النووى الإيرانى .

وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى اليوم اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى فى الرياض ، وأطلع كيرى الوزراء الستة على نتائج المباحثات التى أجراها مع نظيره الإيرانى محمد جواد ظريف بشأن ملف طهران النووي.

ووصل إلى الرياض الليلة الماضية كل من وزير الخارجية الإماراتى عبدالله بن زايد والعمانى يوسف بن علوي.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران الأمير سعود الفيصل وجون كيرى مؤتمرا صحفيا بعد الساعة الرابعة فى قاعدة الرياض الجوية .

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