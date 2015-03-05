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"المنصور" تطالب التجار الالتزام بالأسعار.. وتؤكد: دافيدوف بـ23 جنيها وP&S بـ15 جنيها

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"المنصور" تطالب التجار الالتزام بالأسعار.. وتؤكد: دافيدوف بـ23 جنيها وP&S بـ15 جنيها
أكد عدد من كبار التجار والموزعين لسجائر دافيدوف وجلواز وP&S، على أن شركة المنصور الدولية للتوزيع وكيل امبيريال توباكو العالمية قد طالبتهم بالالتزام بالتسعيرة المقررة بواقع 23 جنيهاً لسجائر دافيدوف و16 جنيها لسجائر جلواز و15 جنيهاً لسجائر P&S، خاصة أن هذه الأسعار محددة وفقاً للقانون رقم 12 لسنة 2015 الصادر بقرار جمهورى يوم 21 فبراير الجارى ووفقاً لأحكام قرار وزير المالية رقم 119 لسنة 2015 والمنشور بالجريدة الرسمية يوم 22 فبراير 2015.

ويأتى حرص الشركة على الالتزام بالأسعار المحددة لسجائر دافيدوف وP&S فى ضوء إدراكها لأهمية تحقيق القانون لأهدافه فى توفير الحصيلة الضريبية المطلوبة دون أى ضغوط أو زيادات سعرية غير قانونية على المستهلك خاصة وان سجائر P&S تمثل الشريحة الأكبر من حيث العدد وهو ما يجعل من الضرورى التشديد على الالتزام بالسعر الرسمى.

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مصر 365