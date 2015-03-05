"المالية": الأطباء أكثر أصحاب المهن الحرة إلتزاما بالإقرارات الضريبية ثم المحامون بـ16%

كشفت سميرة فرج وكيل وزارة المالية، أن أكثر الفئات حرصاً على تقديم الاقرارات الضريبية بين أصحاب المهن الحرة طبقاً لإحصائيات عام 2013 بمأمورية المهن الحرة ثان، هم الاطباء بنسبة 48% من إجمالى حصيلة المهن الحرة للمأمورية، يليهم المحامون بنسبة 16% ثم المهندسين بنسبة 11% من إجمالى الحصيلة ثم الفنانين بنسبة 8 % ثم الخبراء بنسبة 6 % ثم المحاسبين بنسبة 5 % ثم المدرسين بنسبة 1.16%.

وأضافت سيرة فرج، فى تصريح صحفى، أنه تم تفعيل الحصر على الطبيعة داخل المأموريات عن طريق حملات داخل مراكز الدروس الخصوصية، وكذلك تم التعاون مع جهاز المجتمعات العمرانية مثل جهاز مدينة التجمع الخامس والذي ساهم بشكل كبير فى الحصول على البيانات المطلوب تدقيقها وزيادة أعداد الممولين بشكل كبير من المهندسين، وتلجأ المأموريات إلى الجهات والهيئات المختلفة لتذليل الصعوبات التى تواجهها الإدارة الضريبية عند محاسبة أصحاب المهن الحرة والتى تتمثل فى عدم كفاية البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط المهن الحرة، كما ان نسبة الالتزام الطوعى بسداد الضريبة المستحقة لا تزال ضعيفة.

وأشارت سميرة فرج، إلى أنه على الرغم من هذه التحديات إلا ان هناك جهودا تبذل من كافة العاملين مما اثر ايجابا علي زيادة الحصيلة بنسبه 22% عن عام 2012 مما يوكد زيادة الالتزام الطوعي لشريحة كبيرة من الخاضعين للضريبة ولكن الحصيلة لم تحقق حتى الان النتائج المرجوة والمستهدفة.