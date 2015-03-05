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إرجاء اختيار المكتب الاستشارى العالمى لتطوير شركات الغزل بعد مؤتمر مارس

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إرجاء اختيار المكتب الاستشارى العالمى لتطوير شركات الغزل بعد مؤتمر مارس إرجاء اختيار المكتب الاستشارى العالمى لتطوير شركات الغزل بعد مؤتمر مارس
كشفت مصادر بالشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن، أنه تم إرجاء البت فى اختيار المكتب الاستشارى العالمى الخاص بتطوير شركات الغزل والنسيج إلى مرحلة قادمة وربما بعد انتهاء المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.

مؤتمر شرم الشيح

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع" إن انشغال بالمؤتمر والانتهاء من قانون الاستثمار بالإضافة إلى تأخر عقد الجمعيات العمومية للشركة القابضة وراء هذا الإرجاء.

ومن المنتظر اختيار إما مكتب وارنر الامريكى أو مكتب جيرسى السويسرى لإجراء دراسة تطوير شركات الغزل بعد فتح المظروف المالى لكلا المكتبين، وهما المكتبان الفائزان من بين 15 مكتبا محليا وعالميا فى المناقصة الخاصة بتطوير الشركات.

رئيس القابضة للغزل


> كان الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن، صرح لـ"اليوم السابع" بأنه تم الاستقرار على مكتبين أجنبيين لتطوير شركات الغزل والنسيج بعد فتح المظاريف الفنية.

وأكد أن لجنة على أعلى مستوى من وزارة الاستثمار وبنك الاستثمار القومى ومركز تحديث الصناعة وجهات أخرى هى من اختارت من خلال فحص دقيق لكافة المكاتب والتأكد من سابق خبرتها فى هذا المجال بعدما تقدم لنا 15 مكتبا منها 6 مكاتب عالمية و9 مكاتب محلية.

33 مليار خسائر


>ويذكر أن الخسائر المرحلة للشركات تصل إلى نحو 33 مليارا، وهى خسائر ترتبط بسنوات طويلة سابقة، وفوائد قروض ضخمة فيما بلغت خسائر العام الماضى 2.2 مليار.

القابضة للغزل والنسيج تفاضل بين مكتبى وارنر وجيرسى لتطوير شركاتها

أحمد مصطفى فى ندوة "اليوم السابع" حول مستقبل صناعة الغزل والنسيج والقطن: تراجع الصناعة نتيجة مؤامرة قادتنا للوضع الحالى.. الرئيس السيسى يوجه بإنقاذ الشركات.. وقرض بنك الاستثمار أصبح 5,5 مليار جنيه
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