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أشرف سالمان: قانون الاستثمار يتضمن حوافز للمناطق الأكثر فقرا وتخصيص بحق الانتفاع

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أشرف سالمان: قانون الاستثمار يتضمن حوافز للمناطق الأكثر فقرا وتخصيص بحق الانتفاع أشرف سالمان: قانون الاستثمار يتضمن حوافز للمناطق الأكثر فقرا وتخصيص بحق الانتفاع
أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار أن قانون الاستثمار بانتظار تصديق رئيس الجمهورية خلال أيام و تتضمن أهم ملامحه آلية الشباك الواحد، وتخصيص الأراضى بحق الانتفاع أو الإيجار المنتهى المنتهى التمليك، بالإضافة إلى الحوافز الأكثر فقرا والأولى بالرعاية، وتخصيص مناطق صناعية جديدة بحق الانتفاع.

جاء ذلك اليوم خلال افتتاحه لمصنع بتروكيماويات بمدينة 6 أكتوبر، باستثمارات تشيكية، بقطاع الأقمشة غير المنسوجة.

وقال الوزير أن القانون يتضمن لأول مرة دفع حصة التأمينات للعاملين عن الشركات بالإضافة إلى تحمل جزء من قيمة إنشاء البنية التحتية للاراضى الزراعية والصناعية والعقارية، بالإضافة إلى الفصل بين المسؤولية الجنائية والتجارية.

أضاف سالمان ، أن القانون تضمن وضع حد أقصى 120 يوم لتصفية والخروج من السوق اذ لم ترد الجهة على الشركة وهو امر مهم جدا للمستثمرين ويمكن ان تمم التصفية بسرعة كبيرة هن ذلك .

وحول الاستعدادات لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ ، قال اشرف سالمان أن الهدف الاساسى منه وضع على خريطة الاستثمار العالمية و هناك 1800 مستثمر مشارك بالمؤتمر ، بالإضافة إلى مشاركة الدول الخليجية الكبرى والإمارات والكويت ورؤساء عدد من دول إفريقيا وزراء خارجية أمريكا والدول الأوروبية.


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