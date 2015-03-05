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طيران الإمارات تتطلع لشراء 50-70 طائرة ايه 350 أو 787

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طيران الإمارات تتطلع لشراء 50-70 طائرة ايه 350 أو 787 طيران الإمارات تتطلع لشراء 50-70 طائرة ايه 350 أو 787
قال رئيس طيران الإمارات اليوم الخميس، إن الشركة تتطلع إلى شراء حوالى 50 إلى 70 طائرة ثنائية الممر من نوع ايه 350 أو 787.

كانت طيران الإمارات ألغت طلبية لعدد 70 طائرة ايه350 العام الماضى قائلة إن الطائرة الجديدة من ايرباص لا تلائم مواصفاتها الأصلية وقال تيم كلارك رئيس الشركة إن طيران الإمارات تتفقد حاليا ايرباص وبوينج لشراء طائرات ثنائية الممر.

وأبلغ الصحفيين خلال مناسبة فى برلين "نتطلع إلى شراء ما بين 50 و70 طائرة.. علينا أن نحدد النوع بالضبط لكن الكثير سيتوقف على نمو مركز العمليات فى دبى."

وأضاف أن الشركة تدرس استخدام محركات رولز رويس فى طلبية لعدد 50 طائرة ايرباص ايه 380. كانت أول 90 طائرة ايه 380 لطيران الإمارات مزودة بمحركات من إنجين ألاينس وهى مشروع مشترك بين جنرال إلكتريك وبرات اند ويتنى.

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مصر 365