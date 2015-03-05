وزير الاستثمار: 35 مشروعا فى شرم الشيح والنسخة النهائية يوم الأحد

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار اليوم أنه سيتم طرح 35 مشروعا خلال قمة دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ مارس الجارى.

وأضاف الوزير إن من بين المشروعات 11 مشروعا عقاريا ومحطات الكهرباء بالفحم ومحطات الطاقة النووية الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى مشروعات النقل والاتصالات والزراعة بخلاف المشروعات التى سيطرحها القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال افتتاحه مصنع للبتروكيماويات بمدينة 6 أكتوبر، باستثمارات تشيكية بالغة 160 مليون دولار بقطاع الأقمشة غير المنسوجة.

وكشف أشرف سالمان ، أن بنوك الاستثمار بصدد الانتهاء من النسخة النهائية للمشروعات المقررة طرحها بالمؤتمر وسيتم الاجتماع مع البنوك خلال الجمعة والسبت والأحد القادم لمناقشة تلك النسخة النهائية قبل إعلانها رسميا للمشاركين فى المؤتمر.

كما أكد انه سيتم تخصيص جلسات لعرض المخطط العام تنمية محور قناة السويس وما يتضمنه من مشروعات مستقبلية فى مختلف المجالات .

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