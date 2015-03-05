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بدء جلسة دعوى إثبات نسب "توأم زينة" ضد أحمد عز

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بدء جلسة دعوى إثبات نسب "توأم زينة" ضد أحمد عز بدء جلسة دعوى إثبات نسب "توأم زينة" ضد أحمد عز
بدأت منذ قليل محكمة الأسرة بمدينة نصر، برئاسة المستشار رفيق السعدى، سادس جلسات دعوى إثبات النسب، المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، والتى تطالبه باعترافه بأبويته لطفليها التوأم.
>ووصلت، منذ قليل، إلى محكمة الاسرة الفنانة زينة وابناها التوأم، لحضور جلسة إثبات نسبهما إلى الفنان احمد عز، وأثناء دخولها الجلسة رددت "حسبى الله ونعم الوكيل".

وكان طارق جميل سعيد، محامى الفنانة زينة، قد أكد أن الفنان أحمد عز حضر أمس، الأربعاء، إلى محكمة الأسرة بمدينة نصر، واستمع الخبيران النفسى والاجتماعى إلى أقواله فى دعوى إثبات النسب المقامة من موكلته ضده، والتى تطالب فيها عز باعترافه بأبويته لطفليها التوأم، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يستمع الخبيران اليوم الخميس لأقوال موكلته زينة.

وأوضح جميل لـ"اليوم السابع" أن رأى الخبيرين النفسى والاجتماعى غير ملزم لهيئة المحكمة التى تنظر الدعوى.

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مصر 365