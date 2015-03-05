مدرس يعتدى بالضرب على تلاميذ بماسورة ستارة داخل مدرسة بالسنطة

شهدت مدرسة شبراقاص الابتدائية بمركز السنطة بمحافظة الغربية تعدى المدرس "محمد.ا.س" بالضرب على التلاميذ داخل أحد الفصول بـ"ماسورة ستارة"، مما أدى لإصابة بعضهم بجروح.

وفور علم أولياء أمور التلاميذ بواقعة اعتداء المدرس على أبنائهم، تجمهروا وحدثت مشادات بينهم وبين المدرس، وحرر الأهالى محضرا بمركز شرطة السنطة، كما حرروا شكاوى ضده مطالبين برحيله فورا عن المدرسة.

انتقل المحاسب رمضان عيد رئيس مركز ومدينة السنطة والدكتور عاطف محمد مدير إدارة السنطة التعليمية لاحتواء الموقف وتهدئة الأهالى وإنهاء الأزمة، وقرر رئيس مدينة السنطة تشكيل لجنة عاجلة برئاسة مدير الإدارة التعليمية لإعداد تقرير حول الواقعة.