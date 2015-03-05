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محامى الفنان أحمد عز يتنحى بقضية النسب وزينة تحضر بطفليها لأول مرة

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محامى الفنان أحمد عز يتنحى بقضية النسب وزينة تحضر بطفليها لأول مرة محامى الفنان أحمد عز يتنحى بقضية النسب وزينة تحضر بطفليها لأول مرة
قدم محامى الفنان أحمد عز طلب تنحى عن الوكالة والدفاع عنه، فى قضية إثبات النسب المرفوعة ضده من الفنانة زينة، وقدم صورة لهيئة المحكمة من إنذار بالتنحى عن الدفاع عنه، بينما طالب دفاع زينة عاصم قنديل ومحمد الدكر، رفض طلب الرد الذى تقدم به دفاع أحمد عز، وطلب حجز الدعوى للحكم.

كما حضرت الفنانه زينة بطفليها التوأم وادخلتهما أمام قاضى محكمة الأسرة، وطلبت بسرعة الفصل فى الدعوى، مؤكدة أنها أصبحت غير قادرة على علاجهما واستخراج شهادات ميلاد لهما، حيث يصلها رسائل تهديد على تلفونها الخاص.

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