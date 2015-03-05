أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"مصر للطيران" تسيير 123 رحلة من القاهرة لشرم الشيخ استعدادًا لمؤتمر مارس

Google+ Print
"مصر للطيران" تسيير 123 رحلة من القاهرة لشرم الشيخ استعدادًا لمؤتمر مارس "مصر للطيران" تسيير 123 رحلة من القاهرة لشرم الشيخ استعدادًا لمؤتمر مارس
أعلن الطيار سامح الحفنى، رئيس الشركة الوطنية القابضة لمصر للطيران، عن تسيير 123 رحلة داخلية من القاهرة إلى شرم الشيخ فى الفترة من 10 وحتى 17 مارس الحالى، فى إطار الاستعدادات المكثفة للمؤتمر الاقتصادى لدعم .

وأضاف الحفنى فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أن شركة مصر للطيران اكسبريس سوف تقوم بتسيير 85 رحلة منتظمة من مطار القاهرة إلى شرم الشيخ و38 رحلة إضافية من خلال طرازى إمبرير E170 الذى يتسع لعدد 76 راكبًا والبوينج 800/737 الذى يتسع لعدد 144 راكبًا بمناسبة انعقاد المؤتمر الاقتصادى بالإضافة إلى الرحلات الدولية المباشرة التى تسيرها شركة مصر للطيران للخطوط الجوية إلى مدينة شرم الشيخ من بعض العواصم العربية، مثل الكويت وجدة والرياض.

وأكد أن جميع العاملين بمصر للطيران على أهبة الاستعداد لاستقبال هذا الحدث العالمى، وفى هذا الصدد تم اختيار مجموعات عمل من أكفأ العناصر فى المحطة والعلاقات العامة والأمـن والخدمات الأرضية والخدمات الجوية والصيانة للتواجد فى مطارى القاهرة وشرم الشيخ لسرعة إنهاء إجراءات سفر ووصول الوفود المشاركة فى المؤتمر الاقتصادى، كما تم زيادة أعداد العاملين والمعدات اللازمة بمطارى القاهرة وشرم الشيخ للتعامل السريع مع إقلاع وهبوط أى عدد من الطائرات فى وقت متقارب.

من ناحية أخرى، قامت مصر للطيران باتخاذ عدة إجراءات لعمل الدعاية اللازمة والترويج عن المؤتمر الاقتصادى على جميع رحلاتها الجوية من خلال عرض فيلم تسجيلى على شاشات الطائرة عن المؤتمر وفعالياته يتحدث فيه عدد من الشخصيات الهامة ورجال الأعمال والمديرين التنفيذيين لكبرى الشركات حول العالم عن أهمية الاستثمار فى مصر والتسهيلات المقدمة من لدعم المشاريع الاستثمارية وتشجيع رجال الأعمال، أيضا قامت مصر للطيران بوضع شعار المؤتمر الاقتصادى على غطاء المقعد (Head Rest ) على جميع الرحلات.

كما تضمن عدد شهر مارس من مجلة حورس المقروءة الموجودة على الطائرة شرحا مفصلا عن المؤتمر الاقتصادى وأهميته والرسائل المختلفة التى يحملها هذا المؤتمر للعالم وللشعب المصرى وإلى مجتمع الاستثمار العالمى وإلى القطاع الخاص المصرى.

جدير بالذكر أن مصر للطيران قدمت 25% تخفيضًا على جميع الرحلات الدولية القادمة إلى القاهرة أو شرم الشيخ للمشاركة فى المؤتمر والقادمين من جميع أنحاء العالم على متن رحلات مصر للطيران طوال فترة انعقاد المؤتمر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة