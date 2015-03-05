"مصر للطيران" تسيير 123 رحلة من القاهرة لشرم الشيخ استعدادًا لمؤتمر مارس

أعلن الطيار سامح الحفنى، رئيس الشركة الوطنية القابضة لمصر للطيران، عن تسيير 123 رحلة داخلية من القاهرة إلى شرم الشيخ فى الفترة من 10 وحتى 17 مارس الحالى، فى إطار الاستعدادات المكثفة للمؤتمر الاقتصادى لدعم مصر

وأضاف الحفنى فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أن شركة مصر للطيران اكسبريس سوف تقوم بتسيير 85 رحلة منتظمة من مطار القاهرة إلى شرم الشيخ و38 رحلة إضافية من خلال طرازى إمبرير E170 الذى يتسع لعدد 76 راكبًا والبوينج 800/737 الذى يتسع لعدد 144 راكبًا بمناسبة انعقاد المؤتمر الاقتصادى بالإضافة إلى الرحلات الدولية المباشرة التى تسيرها شركة مصر للطيران للخطوط الجوية إلى مدينة شرم الشيخ من بعض العواصم العربية، مثل الكويت وجدة والرياض.

وأكد أن جميع العاملين بمصر للطيران على أهبة الاستعداد لاستقبال هذا الحدث العالمى، وفى هذا الصدد تم اختيار مجموعات عمل من أكفأ العناصر فى المحطة والعلاقات العامة والأمـن والخدمات الأرضية والخدمات الجوية والصيانة للتواجد فى مطارى القاهرة وشرم الشيخ لسرعة إنهاء إجراءات سفر ووصول الوفود المشاركة فى المؤتمر الاقتصادى، كما تم زيادة أعداد العاملين والمعدات اللازمة بمطارى القاهرة وشرم الشيخ للتعامل السريع مع إقلاع وهبوط أى عدد من الطائرات فى وقت متقارب.

من ناحية أخرى، قامت مصر للطيران باتخاذ عدة إجراءات لعمل الدعاية اللازمة والترويج عن المؤتمر الاقتصادى على جميع رحلاتها الجوية من خلال عرض فيلم تسجيلى على شاشات الطائرة عن المؤتمر وفعالياته يتحدث فيه عدد من الشخصيات الهامة ورجال الأعمال والمديرين التنفيذيين لكبرى الشركات حول العالم عن أهمية الاستثمار فى مصر والتسهيلات المقدمة من الحكومة لدعم المشاريع الاستثمارية وتشجيع رجال الأعمال، أيضا قامت مصر للطيران بوضع شعار المؤتمر الاقتصادى على غطاء المقعد (Head Rest ) على جميع الرحلات.

كما تضمن عدد شهر مارس من مجلة حورس المقروءة الموجودة على الطائرة شرحا مفصلا عن المؤتمر الاقتصادى وأهميته والرسائل المختلفة التى يحملها هذا المؤتمر للعالم وللشعب المصرى وإلى مجتمع الاستثمار العالمى وإلى القطاع الخاص المصرى.

جدير بالذكر أن مصر للطيران قدمت 25% تخفيضًا على أسعار جميع الرحلات الدولية القادمة إلى القاهرة أو شرم الشيخ للمشاركة فى المؤتمر والقادمين من جميع أنحاء العالم على متن رحلات مصر للطيران طوال فترة انعقاد المؤتمر.