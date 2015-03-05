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محافظ السويس يبحث تطوير المدارس فى اجتماع مع رئيس جامعة القناة

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محافظ السويس يبحث تطوير المدارس فى اجتماع مع رئيس جامعة القناة محافظ السويس يبحث تطوير المدارس فى اجتماع مع رئيس جامعة القناة
استقبل اللواء العربى السروى، محافظ السويس، اليوم الخميس، الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، بمكتبه، لبحث سبل تدعيم التعاون بين جامعة قناة السويس ومحافظة السويس فى شتى المجالات، خاصة فى مجال الاستشارات الفنية والهندسية لتطوير المدارس بالمحافظة.

الرؤى المستقبلية للتنمية

كما ناقش رئيس الجامعة مع محافظ السويس التنسيق المستمر فى الرؤى المستقبلية للتنمية والتطوير على أرض السويس، وكذلك التأكيد على التعاون المستمر فى المجال الطبى الطبى من خلال استقبال الحالات المرضية من أبناء السويس فى مستشفى جامعة قناة السويس.

حضر اللقاء الدكتور محمود عبد المحسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامى هاشم نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون فرع العريش .

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