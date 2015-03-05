مدير أمن مطروح: عودة 441 مصرياً من ليبيا خلال 24 ساعة

استقبل منفذ السلوم خلال الـ24 ساعة الماضية 441 مصريا عائدين من ليبيا منهم 339 غادروا البلاد بطريقة شرعية و102 بطريقة غير شرعية ليصل إجمالى العائدين من ليبيا طبقاً لبيانات الوصول والسفر الرسمية إلى 29 ألفا و49 مصريا حتى صباح اليوم الخميس، منذ توجيه الضربات الجوية لمعاقل الجماعات الإرهابية فى ليبيا عقب ذبح 21 مصريا هناك.

وقال اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح فى تصريحات صحفية اليوم الخميس أن متابعة الحالة الأمنية بمنفذ السلوم البرى على مدار الوقت رصدت تراجع أعداد وصول المصريين العائدين من ليبيا بشكل كبير، حيث عادت لمعدلاتها الطبيعية.

وأضاف بأنه تم التنبيه بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم مع استمرار حالة الاستنفار كافة الأجهزة الأمنية بالمنفذ، كما تم التنبيه على جميع الخدمات الأمنية بشدة اليقظة والحيطة والتأهب لمواجهة أية طوارئ تفرضها تطورات الأحداث مع دقة فحص العائدين جنائيا وسياسيا لمنع دخول المطلوبين أمنيا أو عناصر ارهابية للبلاد.

عبور 306 شاحنات بضائع ليبية من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم

مدير أمن مطروح: عودة 964 مصريًا من ليبيا خلال 24 ساعة

مدير أمن مطروح: 787 مصريا عادوا من ليبيا خلال 24 ساعة عبر منفذ السلوم

عبور 342 شاحنة من وإلى ليبيا ووصول 259 جنسية مختلفة