النيابة تستدعى الإبراشى والراقصة صافيناز لاتهامهما بالتشهير بفندق النبيلة

حوادأمر المستشار أحمد دبوس رئيس نيابة العجوزة، تحت إشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، باستدعاء الإعلامى وائل الإبراشى مقدم برنامج العاشرة مساء، والراقصة صافيناز بعد تقدم إدارة فندق النبيلة ببلاغ ضدهما، يتهمهما بالتشهير .

وكانت مديرة فندق النبيلة بالعجوزة، ومحامى الفندق قد تقدما ببلاغ ضد الراقصة صافيناز والإعلامى وائل الإبراشى بسبب الحلقة التى تم إذعتها على برنامج العاشرة مساء، والتى تمت فيها استضافة الراقصة صافيناز.

وأضاف البلاغ أن المشكو فى حقهما شهرا بإدارة الفندق، وما قالته الراقصة صافيناز إن إدارة الفندق طلبت منها أعمالا منافية للآداب، وذلك إبان العقد المبرم بينهم، وهو غير صحيح، فطلبت النيابة حضور المشكو فى حقهم لسماع أقوالهم حول البلاغ.

وكانت نيابة العجوزة قد قررت سابقا إخلاء سبيل الراقصة صافيناز بكفالة مالية عشرين ألف جنيه من سرايا النيابة على ذمة بلاغ اتهامها بإهانة العلم المصرى، خلال إحدى الحفلات التى أحيتها بفندق النبيلة بالعجوزة.