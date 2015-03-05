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وفاة سجين إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية بسجن الوادى الجديد

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وفاة سجين إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية بسجن الوادى الجديد وفاة سجين إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية بسجن الوادى الجديد
لقى سجين مصرعه بسجن الوادى الجديد العمومى إثر إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية، مما أدى إلى توقف عضلة القلب ولا توجد أى إصابات ظاهرة، تم نقل جثة المتوفى لرحمة مولاة لمشرحة مستشفى الخارجة العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر رقم 784 إدارى الخارجة لسنه 2015م .

وكان ورد إخطار لقسم شرطة الخارجة من السجن العمومى يفيد بمصرع المسجون الجنائى سيد ق أ مقيم محافظة الأقصر نزيل السجن لقضاء فترة عقوبة 6 سنوات، لاتهامه فى (مخدرات)، وبالكشف الطبى على جثة المتوفى، تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية، وتحرر محضر بالحادث وتمت إحالته إلى النيابة التى تباشر التحقيق .
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