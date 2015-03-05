أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة أجرة بشاحنة نقل بوتاجاز على صحراوى أسوان

حصل "اليوم السابع" على أسماء ضحايا حادث تصادم، وقع صباح اليوم، الخميس، على الطريق الصحراوى "أسوان – القاهرة" أمام الكيلو 43 بالقرب من قرية بنبان التابعة لمركز دراو بمحافظة أسوان، بين سيارة أجرة "كبود" كانت فى طريقها إلى مدينة أسوان، وشاحنة نقل فى طريقها إلى شمالاً إلى مدينة إدفو، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة ثالث من أسرة واحدة، بينهم طفلة.

تلقى اللواء محمد مصطفى عبد العال مدير أمن أسوان، إخطاراً من العقيد محمد العنانى مأمور مركز دراو، يفيد بمصرع "إبراهيم عبد الحفيظ محمد عبد الله" 45 سنة، وزوجته "منى رياض على حسن" 35 سنة، وطفلتهما "رودينا" 3 سنوات، بالإضافة إلى إصابة السائق شقيق الزوج ويدعى "حامد عبد الحفيظ محمد عبد الله" 32 سنة، وتم نقله إلى مستشفى أسوان الجامعى لاستكمال علاجه بعد إصابته بكسر فى العمود الفقرى.

وتم نقل جثث المتوفيين إلى مشرحة أسوان العمومية، وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى بأسوان