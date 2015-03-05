أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة أجرة بشاحنة نقل بوتاجاز على صحراوى أسوان

Google+ Print
أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة أجرة بشاحنة نقل بوتاجاز على صحراوى أسوان أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة أجرة بشاحنة نقل بوتاجاز على صحراوى أسوان
حصل "اليوم السابع" على أسماء ضحايا حادث تصادم، وقع صباح اليوم، الخميس، على الطريق الصحراوى "أسوان – القاهرة" أمام الكيلو 43 بالقرب من قرية بنبان التابعة لمركز دراو بمحافظة أسوان، بين سيارة أجرة "كبود" كانت فى طريقها إلى مدينة أسوان، وشاحنة نقل فى طريقها إلى شمالاً إلى مدينة إدفو، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة ثالث من أسرة واحدة، بينهم طفلة.

تلقى اللواء محمد مصطفى عبد العال مدير أمن أسوان، إخطاراً من العقيد محمد العنانى مأمور مركز دراو، يفيد بمصرع "إبراهيم عبد الحفيظ محمد عبد الله" 45 سنة، وزوجته "منى رياض على حسن" 35 سنة، وطفلتهما "رودينا" 3 سنوات، بالإضافة إلى إصابة السائق شقيق الزوج ويدعى "حامد عبد الحفيظ محمد عبد الله" 32 سنة، وتم نقله إلى مستشفى أسوان الجامعى لاستكمال علاجه بعد إصابته بكسر فى العمود الفقرى.

وتم نقل جثث المتوفيين إلى مشرحة أسوان العمومية، وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


>مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى بأسوان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365