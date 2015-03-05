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رئيس هيئة المعارض: أجهزة الإنذار داخل مركز المؤتمرات تعمل بكامل طاقتها

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رئيس هيئة المعارض: أجهزة الإنذار داخل مركز المؤتمرات تعمل بكامل طاقتها رئيس هيئة المعارض: أجهزة الإنذار داخل مركز المؤتمرات تعمل بكامل طاقتها
أكدت نجوى رشاد، رئيس الهيئة العامة المصرية للمعارض والمؤتمرات، أن أجهزة الإنذار داخل مركز المؤتمرات تعمل بكامل طاقتها، حيث تحركت قوات الدفاع المدنية الخاصة بمركز المؤتمرات بناءً على أجهزة الإنذار، مؤكدة أنه لا يوجد فى مكان الحريق أجهزة إطفاء ذاتى.

وأضافت نجوى رشاد رئيس الهيئة العامة المصرية للمعارض والمؤتمرات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان، على قناة "أون تى فى"، أن قاعة خفرع والجاليرى هى الأماكن التى تضررت من الحريق واحترقت بالكامل.


>بالفيديو.. رئيسة هيئة المعارض تنفى رواية "الداخلية" حول حريق المركز
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>أحد العاملين بأرض المعارض: الحريق نشب الساعة 12 بمكتب الجاليرى فى قاعة المؤتمرات
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مصر 365

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