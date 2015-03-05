السيطرة على حريق هائل بمخازن للخردة بمنطقة "العنبر" بالغردقة

سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء، بمدينة الغردقة، فى الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، على حريق ضخم نشب فى مخازن للخردة بمنطقة العنبر بالغردقة، قبل أن تمتد النيران للمناطق السكنية.

وكان اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر قد تلقى إخطارا من اللواء كرم خضر مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة يفيد الدفاع بثلاث سيارات حماية مدنية للسيطرة على حريق نشب بمخازن للخردة بمنطقة العنبر بالغردقة، وتمت السيطرة على الحريق تماماً.

فيما أكد الدكتور حسام جميل مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر أن الحريق لم يسفر عن إصابات، وتحرر محضر بالواقعة ولم يتم تحديد سبب الحريق.