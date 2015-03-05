شرطة السياحة تضبط 41 قضية حيازة وتنقيب عن آثار و232 قضية آداب فى فبراير

شنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار حملات أمنية موسعة استهدفت تحقيق أعلى معدلات الأمن السياحى بالبلاد، وضبط كافة أوجه الجريمة بشتى صورها.

وأسفرت الحملات التى تمت خلال شهر فبراير عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية حيث تم ضبط 6 قضايا حيازة آثار والإتجار بها وضبط 35 قضية تنقيب عن آثار وضبط 152 قضية فى مجال مخالفات الفنادق السياحية وضبط 212 قضية فى مجال مخالفات الشركات السياحية وضبط 232 قضية فى مجال قضايا الآداب والمحلات العامة وضبط 150 قضية ممارسة سلبية ضد السائحين.

كما تم ضبط 7 قضايا هتك عرض وضبط 25 متهما فى قضايا سرقة وضبط قضية تزوير وضبط قضية نصب وضبط 3 قضايا حيازة سلاح نارى وذخيرة وضبط 4 قضايا حيازة سلاح أبيض وضبط 14 قضية مخدرات وضبط 2 قضية انتحال صفة وضبط 21 قضية عمالة أجنبية بدون ترخيص وتنفيذ 154 حكم قضائى (3 أحكام جناية، 90 جنح حبس، 49 حكم مخالفة).