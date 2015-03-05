دراسة: الإفراط فى تناول أدوية ضغط الدم المرتفع يؤدى للإصابة بالخرف

أدوية ضغط الدم المرتفع وارتباطها بالخرف كشفت دراسة علمية حديثة أن كبار السن، الذين يتناولون أدوية خفض ضغط الدم المرتفع بإفراط، هم أكثر عرضة للإصابة بالضعف الإدراكى أو الخرف.

وقال المؤلف الرئيسى الدكتور إنريكو موسيللو، من جامعة فلورنسا، إنه لا توجد بيانات كثيرة تثبت أن ضغط الدم مرتبط بالأشخاص الذين يعانون من ضعف الإدراك.

أول دراسة تثبت العلاقة بين أدوية الضغط والخرف

>وأوضح موسيللو أن هذه الدراسة هى الأولى من نوعها، التى تشير إلى أن ضعف الإدراك قد يحدث بشكل أسرع فى كبار السن الذين لديهم ضغط الدم الانقباضى "الرقم الأعلى فى القراءة" منخفضا.

ولتأكيد نتائج الدراسة حلل الباحثون بيانات لحوالى 172 شخصا من كبار السن الذين يعانون من الخرف بين عامى 2009 و2012، ووجدوا أن ثلث المشاركين لديهم الضعف الإدراكى معتدل، وما يقرب من 70% كانوا يأخذون دواء لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

انخفاض ضغط الدم بشكل طبيعى غير ضار

>وأوضح الباحثون بقيادة موسيللو أن انخفاض ضغط الدم بشكل طبيعى قد لا يكون ضار، ولكن هذه النتائج تشير إلى أن الإفراط فى خفض ضغط الدم بواسطة الأدوية الخافضة للضغط يؤثر سلبا على الإدراك.

لا تتوقف عن تناول أدوية ضغط الدم إلا بأوامر الطبيب

>وأكد موسيللو أن هذا لا يعنى أن ارتفاع ضغط الدم هو الحل الأكثر أمانا ، لافتا إلى أنه لا ينبغى على المرضى التوقف أبدا عن دواء ضغط الدم إذا لم يأذن الطبيب بذلك.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، وذلك فى الرابع من شهر مارس الجارى.

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