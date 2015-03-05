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محافظ الأقصر يضبط شاحنة محملة بـ100 أسطوانة بوتاجاز مهربة

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محافظ الأقصر يضبط شاحنة محملة بـ100 أسطوانة بوتاجاز مهربة محافظ الأقصر يضبط شاحنة محملة بـ100 أسطوانة بوتاجاز مهربة
زار محمد بدر، محافظ الأقصر، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مصنع تعبئة البوتجاز بالطود بطريقة مفاجأة، وتمكن من ضبط شاحنة محملة بـ100 أسطوانة مهربة من المصنع، وبدون فواتير فى طريقها للبيع فى السوق السوداء، وذلك على بعد 500 متر من المصنع.

وكان المحافظ قد قام بجولة مفاجئة فى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، لمصنع البوتاجاز بالطود، وذلك قبل 4 ساعات من مغادرته للمحافظة لحضور اجتماع مجلس المحافظين.

ورافق المحافظ فى جولته المفاجئة اللواء عادل مهران سكرتير عام المحافظة، وأمين عبد الخالق، مدير مكتب المحافظ، وقبل وصولهم إلى المصنع بـ 500 متر، تمكنوا من ضبط الشاحنة رقم 2894 ص ق ى، قيادة المدعو "سيد.ع"، محملة بـ 100 أسطوانة بوتاجاز تجارية، عقب خروجها من المصنع، وبعد استيقاف الشاحنة تبين عدم وجود أى فواتير أو مستندات تؤكد خروج الأسطوانات من المصنع بشكل شرعى، وتبين أنها كانت فى اتجاهها للبيع بالسوق السوداء.

وعلى الفور أمر محافظ الأقصر باستدعاء مباحث ، وإدارة الحماية المدنية، ومسئولى مديرية التموين، وبأخذ عينات عشوائية من اسطوانات البوتاجاز تبين وجود نقص فى أوزانها، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وكلف المحافظ، سكرتير عام المحافظة اللواء عادل مهران، باتخاذ كل الاجراءات القانونية حيال تلك المخالفات المضبوطة.


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