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محافظ جنوب سيناء يتفقد مبنى إدارة المرور الجديد

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محافظ جنوب سيناء يتفقد مبنى إدارة المرور الجديد محافظ جنوب سيناء يتفقد مبنى إدارة المرور الجديد
قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتفقد مبنى إدارة المرور الجديد بشرم الشيخ، والذى يشمل استراحات للضباط والأمناء والجنود، ومكاتب إدارية وساحة لاختبار السيارات ومدرسة لتعليم القيادة، حيث تفقد المحافظ المرحلة الأولى التى تم الانتهاء منها، والتى سيتم افتتاحها فى عيد تحرير سيناء 25 أبريل.

كما قام المحافظ بعقد لقاء بضباط وأمناء الشرطة والأفراد التابعين للمرور، حثهم فيه على بذل كل الجهد، والعرق من أجل رفعة .

كما قام المحافظ بتوزيع 120 دفاية، 190 بطانية، وأمر بشراء 2 كولدير لتبريد المياه، و20 مروحة، و20 صاعق للبعوض، وبعض المتطلبات الأخرى كهدية منه.

كما قام بتفقد الأعمال الجمالية والجداريات بطريق السلام، وتفقد أيضا آخر استعدادات قاعة المؤتمرات، استعدادًا للمؤتمر الاقتصادى.

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مصر 365

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