دراسة غريبة: الإسراف فى تناول الملح يضر القلب ويقوى المناعة

نتائج غريبة كشفت عنها مؤخراً صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك وفقاً لدراسة أشرف عليها باحثون من جامعة ريجنسبورج الألمانية، حيث أشارت إلى أن الإسراف فى تناول الملح قد يكون خطيراً على القلب، لكن الدراسات أثبتت أنه قد يساهم فى الوقاية من الإصابة بأمراض الجلد المختلفة.

وتابعت الدراسة، أن اتباع الحمية الغذائية الغنية بالملح يرفع مستويات الصوديوم داخل الجلد، وهو ما يعزز قوة الجهاز المناعى، وبالتالى ترتفع قدرة الجسم على مكافحة الجراثيم التى تسبب العدوى الميكروبية الجلدية، كما كشفت النتائج التى أجريت على الفئران أن إصابات القدم تعافت بشكل أسرع حال ارتفاع مستويات الملح بالجسم.

وفسرت الدراسة ذلك، مشيرةً لأن الملح يُساهم فى تعزيز فاعلية ونشاط خلايا الجهاز المناعى المعروفة باسم "الماكروفاج"، وهو ما يعزز استجابة الجهاز المناعى.

جاءت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Cell Metabolism"، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثالث من شهر مارس الجارى.

وأضاف الباحثون، أنهم لا يوصون بالإسراف فى تناول الملح، نظراً لأنه يتسبب فى الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، خاصة أنهم بحاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات قبل تحديد كيفية الاستفادة من هذه النتائج.

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