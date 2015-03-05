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تنفيذ 8532 حكما قضائيا خلال 10 أيام بقنا من بينهم 10 أحكام بالمؤبد

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تنفيذ 8532 حكما قضائيا خلال 10 أيام بقنا من بينهم 10 أحكام بالمؤبد تنفيذ 8532 حكما قضائيا خلال 10 أيام بقنا من بينهم 10 أحكام بالمؤبد
شنت مديرية أمن قنا حملة مكبرة لتنفيذ الأحكام خلال 10 أيام لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية أسفرت عن ضبط 8532 حكما قضائيا.

وتمكنت الحملة من ضبط 107 محكوم عليهم ذوى أحكام متعددة بلغ مجموعها 728 حكما وضبط 48 محكوما عليه ذوى معلومات جنائية من بينهم (مراقب - 24 مسجل)، وضبط 10 محكوم عليهم بالمؤبد، وضبط محكوم عليه بالإعدام.

كما تم تنفيذ 45 حكما جنائيا و2542 حكم حبس جزئى ومستأنف و4758 حكم غرامة جزئى ومستأنف و1187 حكم مخالفة جاء عدد المضبوطين 1406 محكوم عليهم، وبلغت جملة المبالغ المحصلة 113678 جنيها.

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مصر 365